На капремонт домов в трех округах Ставрополья направили 150 млн рублей

Фонд капитального ремонта Ставропольского края объявил два аукциона на проведение ремонтных работ в 21 многоквартирном доме. Общая стоимость контрактов превысит 150 млн руб., сообщили в ФКР региона.

«Нам нужны подрядчики, для которых качество — не избыточное требование, а базовая настройка, а соблюдение сроков — не обещание, а норма»,— отметил генеральный директор ФКР Павел Корниенко.

Объекты расположены в Ставрополе, Минераловодском и Георгиевском округах. Средства на капитальный ремонт поступят из взносов собственников жилья.

Николай Аксенов