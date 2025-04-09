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На капремонт домов в трех округах Ставрополья направили 150 млн рублей

Фонд капитального ремонта Ставропольского края объявил два аукциона на проведение ремонтных работ в 21 многоквартирном доме. Общая стоимость контрактов превысит 150 млн руб., сообщили в ФКР региона.

«Нам нужны подрядчики, для которых качество — не избыточное требование, а базовая настройка, а соблюдение сроков — не обещание, а норма»,— отметил генеральный директор ФКР Павел Корниенко.

Объекты расположены в Ставрополе, Минераловодском и Георгиевском округах. Средства на капитальный ремонт поступят из взносов собственников жилья.

Николай Аксенов

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