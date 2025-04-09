Прокуратура утвердила обвинение топ-менеджеру АО «РУСАЛ Саяногорск»

Прокуратура Хакасии утвердила обвинительное заключение по делу руководителя одного из подразделений АО «РУСАЛ Саяногорск», рассказали в ведомстве. По ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) ему грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2016–2021 годах обвиняемый получал «откаты» за создание комфортных условий коммерческой фирме при прохождении испытаний и аттестации химической продукции для последующих ее поставок на АО. Общая сумма «откатов» превысила 18 млн руб.

На имущество топ-менеджера — недвижимость, автомобили, денежные средства общей стоимостью более 12 млн руб. — наложен арест. Уголовное дело направлено в Саяногорский горсуд для рассмотрения по существу.

Илья Николаев