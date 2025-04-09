Инвестор получит земельный участок в Чесноковке для создания глэмпинг-парка

Распоряжением главы Башкирии Радия Хабирова ООО «Феникс» предоставят земельный участок в Демском районе Уфы площадью 1,5 га без торгов для реализации приоритетного инвестиционного проекта «Глэмпинг парк». Министерство земельных и имущественных отношений региона обязали заключить с компанией договор аренды участка.

Как сообщал «Ъ-Уфа», проект был представлен на «инвестиционном часе» в правительстве республики. Компания планирует инвестировать в создание многофункционального паркового пространства в Уфе 250 млн руб. В глэмпинг-парке разместят модульную гостиницу, домики для проживания, банкетный зал, детскую и спортивную площадки.

ООО «Феникс», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в уфимском селе Чесноковка в феврале 2009 года. Компания предоставляет услуги начального общего образования. Владельцем является Евгения Машко. Бухгалтерскую отчетность организация не публикует.

Майя Иванова