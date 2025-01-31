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Проект глэмпинг-парка в Демском районе Евгении Машко стал приоритетным

Проект компании «Феникс», планирующей инвестировать в создание многофункционального паркового пространства в Уфе 250 млн руб., получил статус приоритетного, сообщают пресс-службы главы Башкирии и Корпорации развития региона. Инициатор строительства — уфимская предпринимательница Евгения Машко.

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

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Фото: Коммерсантъ / Игорь Елисеев

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев

В глэмпинг-парке разместят модульную гостиницу, домики для проживания, банкетный зал, детскую и спортивную площадки.

Инвестор сможет претендовать на меры господдержки. Администрация Уфы поможет компании оформить документа на участок для строительства.

ООО «Феникс», по данным Rusprofile, зарегистрировано в селе Чесноковка Уфимского района в феврале 2009 года. В 2023 году у компании была нулевая выручка и прибыль.

Майя Иванова

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