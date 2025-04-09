Пермская галерея выпустит серию книг для детей

Пермская государственная художественная галерея объявила о намерении в ближайшие десять лет выпустить серию книг для детей. Проект будет реализован в рамках соглашения с компанией «Термодат», выпускающей промышленные приборы для измерения.

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8 апреля между ПГХГ и компанией был подписан спонсорский договор на ближайшие десять лет. Это позволит галерее выпускать по одной книге в год для детей на различные темы. Первая книга – «Ангельские истории» была представлена вчера. Книга повествует о пермской деревянной скульптуре.

Авторами выступили хранитель деревянной скульптуры ПГХГ Ксения Зубакина и иллюстратор Артем Кутергин. Тираж издания составил 1 тыс. экземпляров. Приобрести книгу можно в галерее.