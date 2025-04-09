У входа в Кунгурскую ледяную пещеру установят информационные объекты для посетителей

Краевое минимущества утвердило приказ о подготовке документации по планировке территории для участка у входа в Кунгурскую ледяную пещеру. Как указано в документе, датированном 1 апреля, на территории площадью 4,6 тыс. кв. м в районе касс, пещеры, кафе и сувенирных магазинов появятся объекты рекреационного значения. Они разместятся в границах особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Как уточнили «Ъ-Прикамье» в краевом минрироды, на площадке перед входом в пещеру установят «объекты для обеспечения информацией» посетителей пещеры. Обустройство информационных строений будет вестись в соответствии с законодательством о госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кассы у Кунгурской ледяной пещеры.

Фото: Максим Киммерлинг Кассы у Кунгурской ледяной пещеры.

Фото: Максим Киммерлинг

Разработка документации по планировке территории будет финансироваться на средства краевого бюджета.

Кунгурская ледяная пещера — одна из основных достопримечательностей Пермского края. Ежегодно ее посещают 100–150 тыс. туристов. Оператором объекта является ООО «Сталагмит-Экскурс», зарегистрированное в 2006 году. Бенефициаром компании является кунгурский предприниматель, учредитель группы компаний туркомплекса «Сталагмит» Сергей Смирнов. В 2007 году компания получила бессрочную лицензию на пользование недрами с разрешенным видом «экскурсионная деятельность» на участке ООПТ. Недавно суд удовлетворил требования «Сталагмит-Экскурс», признав незаконным решение краевого минимущества о расторжении договора аренды участка возле природного объекта. Глава регионального минприроды Дмитрий Беланович попросил членов Совета Федерации содействовать приведению в соответствие с действующим законодательством права пользования недр Кунгурской ледяной пещеры. По мнению министра, надо приостановить лицензию арендатору объекта в связи с нарушениями лицензионных требований. Владелец лицензии якобы без технической документации вносит конструктивные изменения в пещеру.