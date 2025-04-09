В возрасте 94 лет в Казани ушел из жизни экс-глава предприятия «Казаньоргсинтез» Юрий Малышев. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале компании СИБУР в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани скончался бывший генеральный директор «Казаньоргсинтез»

Фото: Пресс-служба «СИБУР Казань» В Казани скончался бывший генеральный директор «Казаньоргсинтез»

Фото: Пресс-служба «СИБУР Казань»

В 1961 году Юрий Малышев стал начальником цеха фенола и ацетона на Казанском заводе «Органического синтеза». В 1968 году занял должность главного инженера, а в 1982 году возглавил завод. На этом посту он проработал до 1986 года.

Был награжден орденом Ленина, медалью «Ветеран труда», орденами Октябрьской революции и «Знака почета». Также признан почетным химиком СССР.

Юрия Малышева похоронят на кладбище «Сухая река».

Дарья Сайфиева