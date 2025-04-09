Глава Удмуртии доложил председателю Госдумы о проектах благоустройства

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал председателю Госдумы Вячеславу Володину о том, как в регионе реализуются проекты, победившие в национальном конкурсе благоустройства малых и средних городов 2024-го. Встреча сторон состоялась 8 апреля, пишет пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Так, в Глазове в 2025-м начнут реализовывать «проект создания» экстрим-парка, где среди прочего появится велосипедная трасса с неровностями (памп-трек) и извилистое пространство для трюков (снейк-ран), точки проката, кафе. Запланированы зоны для командных игр и скейтбординга, а также пространство для детей с беговел-треком, качелями и игровыми комплексами.

Кроме того, благоустроят два сквера по проекту «Парадный Сарапул». «Центральным элементом станет латунная карта города, отражающая богатую историю Сарапула»,— указано в сообщении. Здесь появятся арт-объекты и 3D-модели исторических зданий на постаментах, а также игровые площадки и зоны отдыха.

В Воткинске в рамках проекта «Сила музыки и ветра» благоустроят набережную: появятся туристический центр и фотозона. На прибрежной зоне появятся деревянные настилы с местами отдыха с видом на пруд, качелями, веломаршрутом и причалом. Также стороны обсудили благоустройство набережной Ижевска.