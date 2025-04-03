В Петербурге скончалась руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская

Из жизни ушла руководитель Института Петра Великого Инна Свидерская. Соболезнования в связи с ее кончиной родным и близким выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Градоначальник высказался об Инне Свидерской как о ярком, разностороннем человеке и талантливом организаторе. Господин Беглов подчеркнул, что она стала инициатором многих знаковых проектов. Руководитель Института Петра Великого стояла у истоков вуза, при ее участии каждый год проводились Международные Петровские конгрессы, объединявшие историков, представителей музейного сообщества, деятелей культуры России и других государств.

«Ее опыт и глубокие знания были незаменимы в организации масштабной программы, посвященной 350-летию со дня рождения Петра Первого. Благодаря Инне Феликсовне мы стали больше знать о Петре Первом и его эпохе, об истории нашего Отечества»,— заявил Александр Беглов.

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Татьяна Титаева