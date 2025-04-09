Озерский завод запатентовал забоечную машину для буровзрывных работ

Озерский завод «Интео» получил патент на разработку собственной машины с полностью автоматизированным механизмом забойки вертикальных и наклонных взрывных скважин диаметром от 160 мм. Оборудование повысит эффективность и безопасность проведения буровзрывных работ, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

Опытная эксплуатация машины проходит уже более полутора лет. С учетом всех замечаний и пожеланий партнеров, как отмечают на предприятии, инженеры-разработчики внесли изменения в конструкцию модели, и теперь она готова к серийному производству. Оборудование может применяться не только в нефтегазовой отрасли, но и в строительстве, добыче полезных ископаемых, а также для транспортировки забоечного материала. Управление механизмами полностью автоматизировано и осуществляется с помощью пульта, установленного в кабине автомобиля. Компания планирует часть затрат по проведенным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам компенсировать с помощью гранта фонда развития промышленности Челябинской области, чтобы направить вернувшиеся в бюджет средства на новые изобретения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Интео» зарегистрировано в Озерске в 2019 году. Совладельцами компании являются пять человек: Александр Федотов (доля в уставном капитале — 37,5%), Василий Радьков (25%), а также Людмила Агеенко, Михаил Кокоулин и Илья Матвеев (по 12,5%). Директором является Александр Федотов. Выручка предприятия за 2024 год составила 609 млн руб., чистая прибыль — 67 млн руб.

Виталина Ярховска