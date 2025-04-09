Траты жителей Удмуртии на рынках и ярмарках сократились вдвое за 10 лет

Каждый житель республики в среднем тратил на рынках и ярмарках 146 руб. в 2024-м, что почти в 2 раза меньше, чем 10 лет назад, сообщает пресс-служба Удмуртстата. При этом с 2015-го количество ярмарочных мероприятий в регионе увеличилось на треть. В 2024-м провели 440 ярмарок, что на 9,7% больше относительно показателя 2023-го. Количество рынков осталось неизменным — четыре базара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Однако при росте числа ярмарочных мероприятий наблюдается резкое сокращение объемов продаж на рынках и ярмарках — с 3,9 до 2,5 млрд руб. в 2024-м. Их доля в обороте розничной торговли сократилась вдвое: годом ранее она составляла 1,2%, сейчас —0,6%.

Лидером по числу проведенных ярмарок в 2024-м является Ижевск с показателем 207 мероприятий. Далее идет Сарапульский муниципальный округ — 76 ярмарок. Общее количество торговых мест на всех ярмарках составило 7,2 тыс.

Чаще всего из непродовольственных товаров жители приобретали одежду и обувь, из продовольственные — мясо животных и мясные продукты.

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», республика уступила по количеству проведенных ярмарок лидеру в ПФО — Саратовской области — почти вдвое, на 397 мероприятий. По этому показателю Удмуртия заняла 6-е место в ПФО и 33-е по РФ. Больше всего ярмарок провели в Краснодарском крае — 3,8 тыс.