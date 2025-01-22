В Свердловской области зафиксировали 47 случаев бешенства в 2024 году

В течение 2024 года было зарегистрировано 47 случаев бешенства в Свердловской области, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Из них 37 случаев бешенства зафиксировано у диких животных, четыре — у домашних собак, три — у крупного рогатого скота и два — у кошек. Один случай зафиксирован среди бездомных собак.

Для предотвращения распространения заболевания в лесах ежегодно разбрасывают до 600 тыс. вакцин. Вакцины спрятаны в специальные приманки, которые привлекают диких животных. В городах также проводят отлов бродячих собак, стерилизацию или кастрацию и обязательную вакцинацию против бешенства.

Напомним, в ноябре в Белоярском округе (Свердловская область) были зафиксированы два новых случая бешенства у животных, из-за которых в конце месяца планировали ввести карантин.

Ирина Пичурина