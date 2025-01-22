Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Свердловской области зафиксировали 47 случаев бешенства в 2024 году

В течение 2024 года было зарегистрировано 47 случаев бешенства в Свердловской области, сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Из них 37 случаев бешенства зафиксировано у диких животных, четыре — у домашних собак, три — у крупного рогатого скота и два — у кошек. Один случай зафиксирован среди бездомных собак.

Для предотвращения распространения заболевания в лесах ежегодно разбрасывают до 600 тыс. вакцин. Вакцины спрятаны в специальные приманки, которые привлекают диких животных. В городах также проводят отлов бродячих собак, стерилизацию или кастрацию и обязательную вакцинацию против бешенства.

Напомним, в ноябре в Белоярском округе (Свердловская область) были зафиксированы два новых случая бешенства у животных, из-за которых в конце месяца планировали ввести карантин.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...