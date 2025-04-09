Минобороны РФ сообщило о четырех сбитых в Оренбуржье БПЛА

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией Оренбургской области четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Это произошло с 6:30 до 7:05 (MSK). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

О сбитой вражеской авиации над территорией региона сообщил утром в среду временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев. Атака была предпринята на военный аэродром в регионе. Разрушений нет. Никто не погиб и не пострадал. Жителей призывают сохранять спокойствие.

Георгий Портнов