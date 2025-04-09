В Татарстане заблокировали сайт по дистанционной продаже табака
Роспотребнадзор по Татарстану добился блокировки онлайн-ресурса, где дистанционно продавали табачную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Татарстане заблокировали сайт по дистанционной продаже табака
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
На сайте размещалась информация о возможной дистанционной покупке сигарет и табака с доставкой.
Управление Роспотребнадзора по Татарстану обратилось с иском в суд, так как при онлайн-продаже продавцы не могут проверить паспорт у покупателя, а значит, табачную продукцию могут приобрести подростки.
По решению суда информация, размещенная на сайте, признана запрещенной к распространению в России.