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Коммерсантъ FM
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В Татарстане заблокировали сайт по дистанционной продаже табака

Роспотребнадзор по Татарстану добился блокировки онлайн-ресурса, где дистанционно продавали табачную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Татарстане заблокировали сайт по дистанционной продаже табака

В Татарстане заблокировали сайт по дистанционной продаже табака

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

В Татарстане заблокировали сайт по дистанционной продаже табака

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

На сайте размещалась информация о возможной дистанционной покупке сигарет и табака с доставкой.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану обратилось с иском в суд, так как при онлайн-продаже продавцы не могут проверить паспорт у покупателя, а значит, табачную продукцию могут приобрести подростки.

По решению суда информация, размещенная на сайте, признана запрещенной к распространению в России.

Дарья Сайфиева

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