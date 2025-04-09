Роспотребнадзор по Татарстану добился блокировки онлайн-ресурса, где дистанционно продавали табачную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане заблокировали сайт по дистанционной продаже табака

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ В Татарстане заблокировали сайт по дистанционной продаже табака

Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

На сайте размещалась информация о возможной дистанционной покупке сигарет и табака с доставкой.

Управление Роспотребнадзора по Татарстану обратилось с иском в суд, так как при онлайн-продаже продавцы не могут проверить паспорт у покупателя, а значит, табачную продукцию могут приобрести подростки.

По решению суда информация, размещенная на сайте, признана запрещенной к распространению в России.

Дарья Сайфиева