В Хакасии осудят местного жителя за попытку поджога подстанции в Саяногорске

В Хакасии 22-летнему жителю Саяногорска предъявлены обвинения в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) на объекте энергосистемы. По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает МВД республики.

По данным ведомства, фигурант дела намеревался проникнуть на территорию подстанции, которая обеспечивает более 50 тыс. человек электроэнергией в Саяногорске. Злоумышленник планировал поджечь два силовых трансформатора, для этого он приготовил бутылки с зажигательной смесью.

Саяногорца задержали сотрудники МВД и регионального Управления ФСБ до того, как он успел обесточить город.

Александра Стрелкова