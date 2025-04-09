Стоимость завода по переработке молока «Эконивы» выросла до 30 млрд рублей

Инвестиции в строительство молокоперерабатывающего завода «Сибирская академия молочных наук» (входит в группу компаний «Эконива») в Новосибирской области выросла с 25 млрд руб. до 30 млрд руб. Об этом ТАСС сообщили в областном минсельхозе. Запуск завода запланирован на 2027 год. Его мощность составит 1,15 тыс. т молока в сутки (420 тыс. т в год), из которого планируется делать твердые и полутвердые сыры, сливочное масло, сухую молочную сыворотку. Часть продукции планируется экспортировать в Китай.

Это уже второе удорожание проекта. В мае 2021 года в ГК «Эконива» сообщили «Ъ-Сибирь» о том, что начальная стоимость увеличилась с 20,9 млрд руб. до 24,5 млрд руб. Тогда же губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил, что реализация проекта столкнулась со сложностями кредитования.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Сибирская академия молочных наук» зарегистрирована в Новосибирске в январе 2013 года. Выручка компании в прошлом году составила 162 млн руб., убыток 228 млн руб.

Лолита Белова