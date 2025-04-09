Прокуратура требует обязать мэрию Новосибирска отремонтировать Октябрьский мост

Прокуратура направила иск в суд о признании незаконным бездействие мэрии Новосибирска при ремонте Октябрьского моста через Обь. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Установлено, что мэрией города заключались контракты на производство ремонтных работ объекта, однако привлеченные подрядчики взятые на себя обязательства не исполнили»,— говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура выявила на объекте нарушения гидроизоляции полотна, выбоины на дорожном покрытии и тротуарах, повреждения плит и металлических конструкций.

В начале марта этого года, как писал «Ъ-Сибирь», суд привлек к административной ответственности экс-гендиректора ООО «Спецтрансстрой» Сергея Арапова за срыв госконтракта по ремонту Октябрьского моста. Договор с компанией был заключен в мае 2022 года, срок его исполнения был определен до декабря 2024-го. Однако работы до сих пор не завершены. Суд обязал подрядчика выплатить штраф в размере 22,2 млн руб.

Александра Стрелкова