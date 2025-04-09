В Аксае БПЛА обнаружили в многоквартирном доме на бельевых веревках

В городе Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Дона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам главы региона, пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. «Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов», – добавил Юрий Слюсарь.

Он написал в Telegram, что по состоянию на раннее утро 9 апреля, на 05:12 по московскому времени, из жилой высотки эвакуированы все проживающие в 48 квартирах люди. Для них местные власти развернули пункт временного размещения на базе дома культуры «Молодежный».

«Работают экстренные службы. Координирует действия по оказанию помощи выехавший на место глава администрации района Константин Сергеевич Доморовский», – резюмировал врио губернатора.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», с позднего вечера 8 апреля до утра 9 апреля силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники в четырех городах и пяти районах Дона.

Ефим Мартов