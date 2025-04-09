За год в Прикамье на 168% вырос спрос на специалистов в энергетике

По итогам I квартала 2025 года количество вакансий в сфере энергетики Прикамья выросло на 168% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщают в «Авито работе». Наибольший прирост зафиксирован на вакансии операторов котельных — в первой четверти 2025 года таких предложений о работе стало больше на 163%, а средняя предлагаемая кандидатам зарплата на указанной позиции составляла 54,2 тыс. руб. в месяц. На втором месте по востребованности оказались электромонтажники: количество предложений для них за год выросло на 120%, а соискателям предлагали в среднем 78,5 тыс. руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Среди самых высокооплачиваемых специалистов энергетики в Пермском крае лидируют электромонтажники — предлагаемые им средние зарплаты за год увеличились на 14%, до 78,5 тыс. руб. в месяц. На втором месте — профессия электрогазосварщика, где соискатели могли рассчитывать в среднем на 76,3 тыс. руб. в месяц (+10% за год). В топ также вошли энергетики — работодатели предлагали новым сотрудникам на этой должности в среднем 75,9 тыс. руб. в месяц (+35% за год).

Аналитики «Авито работы» отмечают, что спроса на сотрудников в сфере энергетики вырос на фоне рекордных финансовых показателей энергобизнеса и планов по строительству новых мощностей в Сибири. К слову, в Прикамье тоже растут объемы выпуска электроэнергии. Пермский филиал ПАО «Т Плюс» за минувший год выработал 5255,527 млн кВтч электроэнергии, что на 8,75% больше в 2023 году. Отпуск тепла с ТЭЦ и котельных составил 11,511 млн Гкал, что на 6,86% больше прошлогоднего показателя.