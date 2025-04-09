АСВ заплатит свыше 63 млн рублей в конкурсную массу Экопромбанка

Агентство по страхованию вкладов не смогло оспорить прошлогоднее решение первой инстанции о признании незаконным теперь уже бывшего конкурсного управляющего Экопромбанка Василия Столобова. Этим же судебным актом в конкурсную массу должника было взыскано 63,329 млн руб. Как установил суд, представитель конкурсного управляющего незаконно оплатил услуги ППК «Реал». Всего компания получила за оказание юридических услуг Экопромбанку в 2014-2020 годах более 177,9 млн руб.

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Кредитор банка Арсений Грищенко доказал, что размер оплаты услуг является сильно завышенным, эксперты пришли к выводу, что реальная стоимость услуг составила не более 30,279 млн руб. Представители ППК настаивали, что стоимость услуг является экономически обоснованной. В итоге суд взыскал излишек средств, которые представитель конкурсного управляющего заплатил юристам в 2018-2020 годах. Остальной период расчетов оказался за пределами срока исковой давности.

В этом году Арбитражный суд Пермского края взыскал с Агентства по страхованию вкладов еще 82 млн руб. Было установлено, что агентство вовремя не оспорило сделку на эту сумму бенефициара банка Петра Кондрашева, а также членов его семьи. Они вывели деньги со счетов Экопромбанка незадолго до отзыва лицензии у кредитной организации.