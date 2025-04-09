«Ленфильм» и СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Киностудия «Ленфильм» и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга Фото: Комитет по культуре Санкт-Петербурга

В комитете напомнили, что студия и вуз сотрудничают в рамках деятельности Клиники коммуникационных проектов с 2022 года. Новый договор направлен на продолжение совместной работы. Отмечается, что киностудия станет заказчиком других университетских клиник, а также выступит местом прохождения практики и потенциальным работодателем для выпускников.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Минкульт РФ отказал в передаче акций киностудии «Ленфильм» Санкт-Петербургу.

Дарья Астанина