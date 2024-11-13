Центр Екатеринбурга частично перекроют 1 декабря из-за зимнего забега

В Екатеринбурге в воскресенье, 1 декабря, пройдет полумарафон «Европа-Азия». Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с его проведением частично перекроют движение в центре города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В этот день с 08:00 до 13:00 будет закрыто движение по ул. Царской, от Николая Никонова до Первомайской. Перекрытие введут и на ул. Дзержинского, от Царской до Горького. Ожидается, что в забеге примут участие 1,5 тыс. человек.

Объехать перекрытые участки жители уральской столицы смогут по ул. Карла Либкнехта — проспекту Ленина.

Полина Хабарова