За махинации с землей на 90 млн рублей осудят юриста красноярской «Искры»

В Красноярском крае предъявлены обвинения бывшему юрисконсульту АО «Искра» в махинациях с земельными долями на 90 млн руб. Ему инкриминируют мошенничество (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) и кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ), сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным следствия, в 1996 году владелец двух земельных участков площадью 51,4 га в Ужурском районе региона продал их «Искре». Однако переход права собственности зарегистрирован не был, поэтому паи продолжали числиться за предыдущим хозяином.

В 2010 году фигурант дела узнал об этом. Под предлогом завершения сделки он предложил владельцу оформить на него доверенность на распоряжение имуществом. После этого фигурант дела по фиктивному договору сделал свою мать собственником. Таким образом фирма лишилась 1,9 млн руб. За последующие 10 лет злоумышленник повторил эту аферу несколько раз, оформив на своих родственников паи общей стоимостью 42 млн руб.

Также юрист изготовил фиктивные выписки из ЕГРН по дольщикам, которые в действительности не имели земельных долей. На основании этого обвиняемый получил от компании арендную плату на 18 фиктивных пайщиков в размере 48 млн руб. Кроме того, он обвиняется в хищении 38 тюков сена, принадлежащих АО «Искра».

«АО "Искра" не может являться потерпевшей стороной по делу, так как не являлась собственником земельных долей. Я приобретал земельные доли у обратившихся граждан, однако право собственности регистрировал на своих родственников»,— заявил обвиняемый. Свою вину он не признал.

Александра Стрелкова