Просто как Райс, два, три

Одно из ярчайших индивидуальных выступлений нынешней Лиги чемпионов устроил английский полузащитник «Арсенала» Деклан Райс. Никогда прежде не забивавший со штрафных хавбек реализовал два стандарта и поучаствовал в разгроме — 3:0 — мадридского «Реала», действующего обладателя главного европейского клубного трофея. В параллельном матче миланский «Интер» не дал мюнхенской «Баварии» сделать шаг к домашнему финалу, обыграв ее на выезде со счетом 2:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс

Фото: Dylan Martinez / Reuters Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Происходившее в первом, лондонском, матче четвертьфинального противостояния «Арсенала» и мадридского «Реала» удивляло. Английская команда, о проблемах которой в последние недели было сказано достаточно, летала по полю. Летала, несмотря на то, что лишилась из-за травм ключевого центрального защитника Габриэла и игроков креативной группы — Кая Хаверца и Габриэла Жезуса. Летала, позабыв, кажется, о том, что совсем недавно мучилась в матчах с гораздо более скромными соперниками.

Действующий победитель Лиги чемпионов на фоне этого «Арсенала» казался совершенно беспомощным. Но на перерыв все же ушел при ничейном счете. Прорывы вингера Букайо Саки останавливали нарушениями правил. Угловые с горем пополам нейтрализовывали. С ударами справлялся Тибо Куртуа. Он, собственно и сохранил нули на табло, отразив перед самым перерывом два выстрела подряд. До поры казалось, что бельгиец станет героем очередной до беспредела прагматичной победы мадридцев — к таким команда Карло Анчелотти всех приучила.

Но «Арсенал», выдав еще более мощный второй тайм, пошатнул представления о возможностях «Реала».

Нет, этот «Реал» не всесилен. И понятно это стало не благодаря блестящему голу Деклана Райса со штрафного — англичанин обвел стенку ударом с правого полуфланга и пробил-таки Куртуа — а благодаря тому, как трансформировалась игра после этого гола. Вот вратарь испанской команды вновь вынужден пластаться и отражать два удара с интервалом в пару секунд. Вот мяч с ленточки выносит защитник Давид Алаба. А вот еще один штрафной и еще один гол Деклана Райса, до этого матча со штрафных никогда не забивавшего. Этот — еще чудеснее, ведь попал англичанин впритирку с крестовиной. Туда, откуда мяч достать не смог бы никто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs / Reuters Фото: Matthew Childs / Reuters

Итоговый счет матча — 3:0 — установил Микель Мерино, отличившийся еще через пять минут, покатив в нижний угол в одно касание с линии штрафной площадки. «Реал» так толком и не проснулся. Самые значительные события в последние четверть часа игры произошли вдали от ворот. Одно — замена получившего повреждение Райса, которого провожали с поля оглушительными аплодисментами. Второе — удаление Эдуардо Камавинга (француз получил вторую желтую карточку за удар после свистка, теперь он пропустит ответный матч в Мадриде).

В то же время в Мюнхене встречались «Бавария» и миланский «Интер». В первые полчаса игры хозяева сделали все, чтобы забить. Они неплохо комбинировали, находили свободные зоны, вынуждали соперников ошибаться близ своих ворот. Но удары Майкла Олисе и Рафаэля Геррейро отразил Ян Зоммер, а главный бомбардир немецкой команды Гарри Кейн загубил отменный момент, попав в штангу. На это гости ответили одной стройной атакой. И открыли счет. Маркюс Тюрам здорово открылся под проникающий пас Карлоса Аугусто. Но оказавшись перед воротами решил не бить, а вместо этого отдал тончайший пас пяткой на бежавшего вторым темпом Лаутаро Мартинеса — аргентинец подсек мяч внешней стороной стопы и попал под перекладину.

Ничего принципиально не поменялось и после перерыва: мюнхенцы отчаянно атаковали и все-таки сравняли счет за пять минут до конца основного времени. Прострел Конрада Лаймера замкнул 35-летний Томас Мюллер, отдавший «Баварии» больше полжизни, но на прошлых выходных объявивший, что после этого сезона попрощается с клубом.

Однако ни добить соперника, ни даже унести ничью у хозяев не вышло.

Убежавших вперед футболистов «Баварии» удалось пройти благодаря стенке Мартинеса и Николо Бареллы. Пас последнего нашел Карлоса Аугусто на пустом фланге, а тот, добежав почти до лицевой прострелил и нашел ногу появившегося со скамейки запасных Давиде Фраттези. В итоге — 1:2, «Интер» нанес последний укол и начнет второй матч противостояния на Giuseppe Meazza с минимальным преимуществом. И эта игра, и ответная встреча между «Реалом» и «Арсеналом» пройдут в следующую среду, 16 апреля.

Продолжится же программа Лиги чемпионов сегодня. В других четвертьфиналах «Барселона» сойдется с прошлогодним финалистом турнира дортмундской «Боруссией», ПСЖ — с бирмингемской «Астон Виллой».

Роман Левищев