«Арсенал» разгромил «Реал» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:0 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе Emirates в Лондоне.

У «Арсенала» дубль оформил полузащитник Деклан Райс (58-я и 70-я минуты), реализовав удары со штрафного. Также гол забил полузащитник Микель Мерино (75).

Ответный матч пройдет 16 апреля на стадионе Santiago Bernabeu в Мадриде.

Мадридский «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он обыграл в финале дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0. Мадридский клуб — рекордсмен по количеству побед в Лиге чемпионов (15 раз).

Таисия Орлова