Аэропорт Ульяновска приостановил работу

В аэропорту Баратаевка в Ульяновске ввели ограничения на прием и выпуск воздушных средств, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов. Об этом господин Кореняко написал в Telegram-канале в 21:38 мск.

До этого в 20:38 временные ограничения были введены в аэропорту Саратова. Ранее возможность принимать и отправлять рейсы ограничили и в аэропорту Волгограда. Работу авиагаваней приостановили также для безопасности полетов гражданских судов.