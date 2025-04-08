Аэропорты Волгограда и Саратова приостановили работу

Росавиация сообщила об ограничениях на прием и отправку самолетов в аэропортах Волгограда и Саратова. Волгоградский аэропорт приостановил работу с 19:26 мск, а саратовский — с 20:30. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.