В Ульяновской области назначен новый руководитель управления ФАС

Заместитель руководителя ФАС России Григорий Радионов представил в понедельник губернатору Ульяновской области Алексею Русских нового руководителя регионального управления Федеральной антимонопольной службы — Марину Степанову. Об этом во вторник вечером сообщали пресс-служба правительства Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый руководитель УФАС по Ульяновской области Марина Степанова

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области Новый руководитель УФАС по Ульяновской области Марина Степанова

Фото: пресс-служба правительства Ульяновской области

В ходе встречи стороны обсудили практику взаимодействия региональных органов власти и Ульяновского УФАС России, которая признается одной из лучших в системе ФАС России по судебной практике и адвокатированию конкуренции, подчеркивает пресс-служба регионального правительства. Согласно рейтингу ведомства, область по уровню конкуренции в госзакупках за последние три года стабильно входит в пятерку лидеров.

Марина Степановой 42 года, она родилась городе Фрунзе Киргизской ССР. В 2005 году окончила Ульяновский государственный университет по специальности «юриспруденция». В 2013 году получила квалификацию экономиста по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». В Ульяновском УФАС России работает 20 лет, из них 18 лет в должности начальника отдела по контролю и надзору за соблюдением законодательства о конкуренции на товарных рынках. Обладает большим опытом судебной практики по рассмотрению антимонопольных дел. Заслуженный юрист Ульяновской области, имеет классный чин советника государственной гражданской службы РФ 1 класса, а также ведомственные и региональные награды.

Андрей Васильев, Ульяновск