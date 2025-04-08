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Краснодарцам, чтобы накопить на первый взнос на «однушку» понадобится 26 месяцев

Жителям Краснодара для того, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке на однокомнатную квартиру, понадобится копить в среднем 26,1 месяца. Краевая столица по этому показателю вошла в топ-5 мегаполисов, говорится в исследовании «РБК-Недвижимость».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Краснодаре средняя заработная плата составляет 59,3 тыс. руб. Стоимость однокомнатной квартиры в кубанской столице оценивается в 5,1 млн руб., при этом первоначальный взнос в 30% составляет 1,5 млн руб.

Жителям Красноярска потребуется наименьший срок для накопления первоначального взноса по ипотеке на покупку однокомнатной квартиры в новостройке — около 15 месяцев. По оценке аналитиков, в Красноярске относительно высокая средняя заработная плата (83,7 тыс. руб.) сочетается с умеренными ценами на жилье — однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 4,6 млн руб., а размер первоначального взноса составляет 1,3 млн руб.

На втором месте находится Воронеж, где накопление необходимой суммы в 1,2 млн руб. при средней зарплате 58,2 тыс. руб. займет 20,6 месяца. Чуть больше — 20,8 месяца — понадобится жителям Челябинска. Там средняя стоимость квартиры достигает 4,2 млн руб., а доходы составляют порядка 62,6 тыс. руб.

В пятерку городов, где срок накопления окажется наименьшим, также вошли Волгоград (21,2 месяца) и Екатеринбург (22,2 месяца). По итогам исследования, дольше всего откладывать на первый взнос придется жителям Казани — почти три года.

Вячеслав Рыжков

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