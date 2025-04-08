Михаил Ходоровский возглавил попечительский совет «Урал Опера Балет»

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») создан попечительский совет, первое заседание которого состоялось 4 апреля, сообщили в пресс-службе Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Председателем совета избран Михаил Ходоровский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Ходоровский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Михаил Ходоровский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Участие попечительского совета поможет театру привлечь дополнительные средства для реализации новых проектов. «Сегодня перед Екатеринбургским театром оперы и балета стоит амбициозная цель развить этот успех, а мы как участники совета ставим перед собой задачу помочь театру в продвижении оперного и балетного искусства, обеспечив долгосрочное планомерное развитие»,— отметил Михаил Ходоровский.

В состав совета вошли глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент СОСПП Дмитрий Пумпянский, президент Группы «Синара» Михаил Ходоровский, гендиректор компании «Форэс» Сергей Шмотьев, гендиректор Уральского горнопромышленного холдинга Сергей Мазуркевич, председатель совета директоров компании «СКБ Контур» Дмитрий Мраморов и директор театра Андрей Шишкин.

По словам директора театра Андрея Шишкина, театр планирует обновить техническое оснащение сцены при поддержке попечительского совета. Кроме того, в планах возобновить балет «Баядерка» и поставить оперу «Севильский цирюльник».

Попечительский совет театра поддержал идею создания некоммерческой организации «Фонд поддержки и развития Екатеринбургского академического театра оперы и балета».

Екатеринбургский академический театр оперы и балета («Урал Опера Балет») был открыт в 1912 году. Сегодня это один из ведущих музыкальных театров России. Он отмечен множеством наград профессионального сообщества: 26 призов фестиваля «Золотая Маска», награды Национальной оперной премии «Онегин», оперной премии Casta Diva и другими наградами.

Полина Щуцкая