Подрядчика в Краснодаре обяжут выплатить ущерб за повреждение деревьев в сквере

Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил о нарушении условий контракта при проведении работ в сквере имени Чепеги. По словам мэра, в начале благоустройства он акцентировал внимание подрядной организации на необходимости сохранить зеленые насаждения. Однако, как отметил глава города в своем Telegram-канале, зафиксированы грубые отклонения от согласованного плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сегодня наши специалисты и жители Юбилейного зафиксировали злостное нарушение. Такие "работы" недопустимы. Мы их остановили, будем и дальше следить»,— написал мэр.

По итогам выезда специалистов и обращений жителей Юбилейного микрорайона работы были остановлены. Подрядчику предъявлены штрафные санкции, предусмотренные условиями контракта. В ближайшее время профильные службы проведут оценку нанесенного ущерба зелёному фонду, компенсация которого будет возложена на исполнителя.

Вячеслав Рыжков