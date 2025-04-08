«Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Уфимский клуб «Салават Юлаев» стал последней командой, вышедшей в четвертьфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Это стало возможным благодаря домашней победе над новосибирской «Сибирью» в седьмом матче первого раунда Кубка Гагарина. Игра закончилась со счетом 2:1.

Первый период характеризовался равной борьбой, несмотря на небольшое преимущество «Салавата Юлаева» по броскам в створ (12-10). В то же время лучший шанс на первый гол имели «новосибирцы». В конце третьей минуты защитник «Сибири» Роман Рукавшников сделал наброс на ворота, шайба задела клюшку новосибирского нападающего Владислава Кары и проскочила между ног вратаря уфимцев Александра Самонова. Судья зафиксировал взятие ворот. Однако после видеопросмотра было определено — шайба не пересекла лицевую линию. Счет остался равным.

Нарушить равновесие удалось лишь в начале второго периода. Канадский форвард «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал получил шайбу в левом углу зоны соперника и увидел на пятаке нападающего Дениса Яна, которому и отдал передачу. Денис Ян откликнулся на пас кистевым броском в одно касание — шайба попала в правый угол ворот «Сибири», 1:0. Голевая передача записана также на нападающего Артема Пименова.

«Салават Юлаев» наращивал преимущество, создавая опасные моменты. Атаки вылились во второй гол. На 11-й минуте защитник Ярослав Цулыгин, выиграв борьбу за шайбу у левого борта, отдал пас Джошуа Ливо, открывшемуся за воротами соперника. Обработав шайбу, нападающий выкатил ее на пятачок на Скотта Уилсона. Скотт Уилсон в окружении троих полевых игроков «Сибири» сумел пробить вратаря Дениса Костина. Для канадца это был четвертый гол в нынешнем плей-офф.

Таким образом, второй период закончился со счетом 2:0.

На 21 секунде третьей двадцатиминутки «Сибирь» сократила разрыв. Игрок гостей Владислав Кара вошел с шайбой в зону «юлаевцев». Сместившись к центру, нападающий бросил с разворота со средней дистанции. На лету шайбу попала в ногу прокатывавшемуся через пятак Тэйлору Беку и угодила в ворота «юлаевцев», 1:2.

На протяжении периода «Сибирь» не оставляла попыток отыграться. За две минуты до конца встречи тренер новосибирцев Вадим Епанчинцев заменил вратаря на шестого полевого игрока, а за полторы минуты до финальной сирены шанс сравнять счет получил Владислав Кара, бросивший с пятачка, однако Александр Самонов отразил бросок. Точку в игре поставило удаление Энди Андреоффа, наказанного за задержку соперника клюшкой за восемь секунд до окончания матча.

Таким образом, семиматчевая серия закончилась со счетом 4:3. «Салавату Юлаеву» впервые с 2022 года удалось выйти во второй раунд Кубка Гагарина.

В 1/4 финала команда из Башкирии сыграет с московским «Спартаком». Первая игра серии пройдет 11 апреля на «Уфа-Арене». В других парах встретятся ярославский «Локомотив» и омский «Авангард», челябинский «Трактор» и минское «Динамо», а московское «Динамо» сыграет с казанским «Ак Барсом».

Идэль Гумеров