Сбер и СберУниверситет запускают образовательный курс по управлению процентным риском

Новый курс по управлению процентным риском объединяет актуальные методики и практики работы с процентными производными финансовыми инструментами (ПФИ). Программы учитывают особенности как корпоративного сектора, так и финансовых институтов, предлагая специализированные модули для каждой категории слушателей.

Своим опытом с коллегами-финансистами поделятся практикующие эксперты с богатым международным опытом, стоявшие у истоков рынка процентных деривативов в России. Старт программы запланирован на июнь 2025 года.

Директор департамента глобальных рынков Сбербанка Александр Зозуля отмечает, что процентный риск это вызов, с которым сталкивается любой бизнес, независимо от масштабов, при привлечении или размещении средств. Эффективное управление таким риском одна из ключевых задач, которая способна влиять на стабильность и открывать возможности для стратегического роста. По его словам, «для принятия взвешенных решений, которые помогут организациям спрогнозировать доходность и избежать финансовых потерь, и разработан образовательный курс. Его цель дать комплексные знания и превратить риски в возможности».

В условиях меняющейся рыночной конъюнктуры деривативы становятся незаменимым инструментом для защиты от финансовых рисков. Как рассказала руководитель Академии финансов и рисков СберУниверситета Ольга Щербакова, разработчики программ по управлению процентным риском дают возможность слушателям расширить свои знания, приобрести практический опыт. Курс включает теоретические блоки, разбор реальных кейсов и практические задания. Выпускники получат удостоверения о повышении квалификации.