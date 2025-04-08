«Сибирь» вылетела из плей-офф КХЛ, проиграв «Салават Юлаеву» решающий матч

ХК «Сибирь» вылетел из 1/8 финала плей-офф КХЛ. Новосибирцы уступили решающую игру «Салават Юлаеву» со счетом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

В составе «Сибири» единственную шайбу забросил Тэйлор Бек. Итоговый счет в серии матчей между командами — 4:3 в пользу уфимцев.

После этой встречи определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина. Ближайшая игра состоится 11 апреля между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом».

Александра Стрелкова