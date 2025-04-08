Власти Сочи выявили 28 нарушений в торговых точках Адлера

В Сочи проверили 68 объектов потребительской сферы вдоль федеральной трассы, выявили и устранили 28 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Адлерском районе Сочи состоялся мониторинг объектов потребительской сферы, расположенных вдоль федеральной автомобильной дороги. Проверку провели специалисты городского департамента курортов, туризма и потребительской сферы совместно с сотрудниками администрации Адлерского внутригородского района.

«Регулярно проводим мониторинг объектов потребительской сферы курорта. Повышенное внимание в период подготовки к летнему курортному сезону уделяем объектам, расположенным вдоль федеральных трасс. Предприниматели должны понимать, что они несут ответственность за внешний вид объектов торговли и санитарное содержание прилегающей территории»,— отметил директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко.

В ходе мероприятия инспекторы особо контролировали пресечение незаконной торговли. Всего были проверены 68 объектов, в том числе кафе, рестораны, магазины и торговые комплексы. Руководителям этих предприятий вручили информационные письма с перечнем обязательных мероприятий согласно правилам благоустройства города и возможными санкциями за их неисполнение.

По итогам проверки комиссия выявила 28 замечаний, которые устранили непосредственно во время инспекции.

Мария Удовик