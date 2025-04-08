Генсек ООН отверг новый план Израиля по контролю за помощью в секторе Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня, 8 апреля, отклонил новое предложение Израиля о контроле за поставками гуманитарной помощи в сектор Газа.

«Позвольте мне внести ясность: мы не будем участвовать ни в каких соглашениях, которые не соответствуют в полной мере гуманитарным принципам гуманности, беспристрастности, независимости и нейтралитета»,— сказал господин Гутерриш журналистам (цитата по Reuters).

По словам генсека международной организации, подобные предложения чреваты «дальнейшим контролем и безжалостным ограничением помощи вплоть до последней калории и крупинки муки».

«Прошло более месяца, а в Газу не поступало ни капли гуманитарной помощи. Нет еды. Нет топлива. Нет лекарств. Нет коммерческих поставок. Поскольку помощь иссякла, шлюзы ужаса вновь открылись»,— отметил Антониу Гутерриш.

6 марта газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в гуманитарных организациях, что Израиль предложил новый план о контроле за поставками гуманитарной помощи в сектор Газа. Израильские власти предложили оставить единственный пропускной пункт «Керем-Шалом» на юго-восточной границе анклава. В дальнейшем товары будут проходить проверку и отправляться в логистические центры. В Израиле кроме прочего предложили проверять всех подрядчиков и сотрудников гуманитарных организаций на предмет связи с исламистскими группировками. Как сообщил AFP источник в ООН, предложения Израиля среди прочего включают в себя мониторинг потребления калорий для предотвращения злоупотреблений со стороны «Хамаса».

2 марта Израиль заблокировал доступ любой гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа «Хамаса» принять план продолжения мирных переговоров. 18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа спустя два месяца с подписания соглашения с «Хамасом». Причиной стал отказ движения возвращать израильских пленных. Возобновление боевых действий в секторе Газа привело к дефициту основных лекарств в анклаве, сообщала международная организация «Врачи без границ». Некоторые из них «близки к исчерпанию», поскольку «более месяца в сектор Газа не въезжали грузовики с гуманитарной помощью», заявили в организации.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Палестинцев выпроваживают силой».

Анастасия Домбицкая