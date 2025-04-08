Установлен рекорд посещаемости матчей первого раунда play-off КХЛ

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сообщила о новом рекорде посещаемости встреч первого раунда матчей play-off.

Совокупная посещаемость 47 матчей составила 471 689 зрителей. Средняя — 10 035 зрителей. Прежнее достижение было установлено в прошлом году (407 270 и 9 471 соответственно).

Ранее лига отчиталась о рекордах суммарной и средней посещаемости регулярного чемпионата-2024/25 (5 706 785 и 7 298 зрителей).

Первый раунд play-off завершился сегодня матчем между уфимским «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью» (2:1 в матче; 4:3 в серии). Во втором раунде кроме «Салавата Юлаева» сыграют ярославский «Локомотив», московские «Динамо» и «Спартак», минское «Динамо», челябинский «Трактор», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард».

Роман Левищев