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Госстройнадзор выдал разрешение на строительство храма на проспекте Художников

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» высотой 25 м, который будет располагаться северо-западнее пересечения проспекта Художников и Поэтического бульвара. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

Разрешение на строительство было выдано одноименному приходу. Срок действия — до апреля 2030 года. Предполагается, что храм будет трехэтажным. Проектом занималась компания «58 ЦПИ». Адрес строительной площадки — МО «Сергиевское», проспект Художников, участок 198 (78:36:0005519:7434).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Госстройнадзор выдал разрешение на строительство в Московском районе храма во имя благоразумного разбойника Раха.

Дарья Астанина

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