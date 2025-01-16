В Московском районе построят храм во имя благоразумного разбойника Раха

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство в Московском районе храма во имя благоразумного разбойника Раха. Соответствующий документ был опубликован на сайте ведомства.

Храм будет размещен на пересечении Витебского и Дунайского проспектов. Площадь участка под строительство составляет около 2 тыс. кв. м.

Проект был разработан ООО «Архитектурная мастерская М119». В нем предусмотрены алтарная апсида, центральная часть и притвор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Ленобласть вместе с бизнесом восстановит церковь Святителя Николая Чудотворца.

Дарья Астанина