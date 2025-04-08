«Амкар» объявил о готовности к старту чемпионата

Руководство ФК «Амкар-Пермь» провело мероприятие, приуроченное к началу футбольного сезона 13 апреля. Пермская футбольная команда стартует в турнире для команд дивизиона «Б» в четвертой группе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент ФК "Амкар" Дмитрий Мартынов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Президент ФК "Амкар" Дмитрий Мартынов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что в межсезонье в «Амкаре» сменился президент – вместо Валерия Чупракова был назначен экс-замглавы ФСБ Дмитрий Мартынов.

По словам нового руководителя, цель для команды остается прежней – выход в более статусный турнир. «Для этого есть предпосылки. Финансовое положение клуба устойчивое. Не смотря на более позднее включение к трансфертным приобретениям, удалось собрать амбициозный и достаточно сильный состав, которому по плечу выполнение задачи»- отметил глава клуба.

Это же подтвердил и главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Андрей Блажко: «Атмосфера в команде хорошая, все намеченные планы на подготовительный период выполнены, и коллектив подошел к старту чемпионата в полной готовности».

Кроме того, президент клуба отметил, что одной из основных своих задач видит не только работу по наполнению бюджета и функционированию команды, но и работу с болельщиками. - «Нам очень хочется надеяться, что трибуны будут заполнены, - заявил господин Мартынов. - Будем стараться работать с молодежью-студентами, школьниками. Тем более в этом году клубу исполняется 30 лет, и мы готовим для болельщиков ряд сюрпризов, связанных с этой датой».

Для прохода на матчи команды по-прежнему нужно будет покупать билет стоимостью 200 рублей, но, как отметил президент клуба, по ходу сезона «еще приглядимся к этому вопросу».