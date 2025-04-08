Чистая прибыль пивобезалкогольного комбината «Крым» выросла за год в два раза

По итогам 2024 года чистая прибыль АО «Пивобезалкогольный комбинат "Крым"» составила 1,8 млрд руб., что в два раза превышает выручку за 2023 год (898,6 млн руб.). Выручка предприятия выросла с 4,7 млрд руб. в 2023 году до 5,7 млрд руб. в 2024-м. В два раза выросла и кредиторская задолженность общества — с 488,8 млн руб. в 2023 году до 847 млн руб. в 2024-м. Дебиторская задолженность сократилась с 3,9 млрд руб. в 2023 году до 2,5 млрд руб. в 2024-м. Данные содержатся в годовом бухгалтерском отчете акционерного общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Пивобезалкогольный комбинат «Крым» производит пиво, сладкие газированные напитки, а также минеральные и питьевые воды в Крыму. Завод был введен в эксплуатацию в Симферополе в 1982 году. В 1998 года контроль над ним получила компания «САН Интербрю» с бельгийским капиталом, которая на тот момент уже контролировала черниговский пивкомбинат «Десна». В 2001 году контрольный пакет ПБК «Крым» купила пивоваренная группа «Сармат» Рината Ахметова, в 2008 году комбинат купил феодосийский предприниматель Валерий Зубок — директор дистрибуторской компании «Руслана».

Как писал «Ъ», в феврале 2025 года председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщил о намерении национализировать более 720 объектов недвижимости украинских собственников, направив вырученные деньги на поддержку участников СВО и их семей. В перечень национализации попал и АО «Пивобезалкогольный комбинат "Крым"».

В мае 2024 года «Ъ-Кубань» писал, что в суд по интеллектуальным правам подан иск АО «Пивобезалкогольный комбинат “Крым”» о досрочном прекращении охраны товарного знака «Белая скала» вследствие его неиспользования. Ответчиком выступал ООО «Ишимский винно-водочный завод».

Дмитрий Михеенко