ЦБ понизил курс доллара на 72,5 копейки

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 9 апреля. Согласно сообщению, курс доллара снизится и составит 85,4641 руб./$. Ранее курс составлял 86,1891 руб./$. Снизится курс евро — 93,7755 руб./€, который ранее находился на отметке 94,7742руб./€. Также меньше будет стоить юань — 11,5664 руб./CNY. Ранее его значение было на уровне 11,7286 руб./CNY.

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По прогнозам «Ъ», курс рубля в апреле закрепится в районе 85–90 руб./$ или 11,5–12 руб./CNY. Его устойчивость связана с низким спросом на валюты со стороны импортеров.