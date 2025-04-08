«Мир не успевает переводить дыхание»

Очень важная встреча практически на высшем уровне: Дональд Трамп анонсировал прямые переговоры делегаций США и Ирана. Они пройдут в ближайшую субботу, 12 апреля, в султанате Оман. Глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи подтвердил эту информацию с единственной поправкой, что переговоры будут непрямые. Ранее глава Белого дома угрожал режиму аятолл невиданными последствиями, если они откажутся от немедленных консультаций по своей ядерной программе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что успех будет достигнут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дональд Трамп верен себе. На фоне торговой войны и падающих рынков президент США решил, видимо, сотворить очередную сенсацию, и ему это отчасти удалось. Многочисленные наблюдатели уверены, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был специально вызван в Белый дом, где ему обо всем сообщили в торжественной обстановке. По словам Трампа, Иран согласился (внимание) на прямые переговоры на высоком уровне по поводу своей ядерной программы, и пройдут они в ближайшую субботу в Омане. Тегеран подтвердил эту информацию, но лишь частично.

Согласно версии Исламской Республики, переговоры будут все-таки непрямые, а это значит, что делегации рассядутся по разным комнатам, и представители султаната Оман будут выполнять функцию посредников. Это означает, что стороны не признают друг друга в качестве партнеров, в такой ситуации найти нужное решение намного сложнее, и это прямая возможность тянуть время. Понятно, что больше подобное устраивает Иран и совсем не устраивает Америку.

Делегацию США возглавит все тот же Стив Уиткофф — спецпредставитель по всему, чему только можно, и по Ближнему Востоку, и по России, а теперь и по Ирану. При том что Тегеран будет представлять глава МИД Аббас Аракчи. Бизнесмен и девелопер против профессионального дипломата, который з долгие годы анимается как раз ядерной программой. В целом Уткоффу на сегодня похвастаться особо нечем, достижений как-то не очень заметно.

Так что же в итоге получается? Неужели Трамп что-то не так понял относительно прямых или непрямых переговоров или выдает желаемое за действительное? Или режим аятолл все переиначил? Впрочем, ждать недолго, скоро все станет ясно. Белый дом по-прежнему грозит Ирану серьезными последствиями, если договориться не удастся. Тогда очередной вопрос: сколько времени отпущено на все эти консультации? Понятно, что за один день найти решение не получится ни при каких условиях, особенно если общаться через посредников.

Еще нужно добавить, что непрямые переговоры с Ираном идут последние лет десять в разных форматах, а воз, как мы видим, и ныне там.

Как бы то ни было, МИД России заявил, что договор о дружбе и партнерстве с Ираном не обязывает участников непременно оказывать друг другу военную поддержку. В общем и целом есть некоторые основания полагать, что решить все проблемы сразу, да еще и в мировом масштабе, не получалось ни у кого. И Трамп, видимо, здесь также не исключение. Зато большое шоу продолжается. Мир не успевает переводить дыхание. Кончиться все это может плохо.

Что касается переговоров, их очень удобно вести, одновременно обогащая уран. А потому миру вполне можно предъявить атомную бомбу и заявить о своей неприкосновенности, диктуя условия. Но не будем впадать в пессимизм, Иран утверждает, что развивает исключительно мирную программу. Теоретически можно поверить ему на слово.

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Дмитрий Дризе