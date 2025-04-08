Власти ограничат доступ зрителей к параду Победы в центре Екатеринбурга

Доступ зрителей к площади 1905 года в Екатеринбурге во время парада Победы 9 мая будет ограничен, сообщил в ходе пресс-конференции вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. «Мы рассчитываем мощность трибун, количество гостей, которые смогут пройти. Изучаем здоровье ветеранов и узнаем, кого надо сопровождать, кого не надо. Все обсуждается со штабом Центрального военного округа»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Парад победы в Екатеринбурге в 2024 году также смогли наблюдать немногочисленные зрители. В администрации города тогда пояснили, что центр был оцеплен полицией для обеспечения требований антитеррористической безопасности. «Единственными зрителями парада станут люди, которые сделали его возможным,— участники Великой Отечественной войны»,— добавили в мэрии.