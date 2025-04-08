Пятеро казанцев предстанут перед судом за организацию незаконного игорного клуба

Пятеро жителей Казани 1985–2002 годов рождения предстанут перед судом по обвинению в организации незаконного игорного бизнеса. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр), сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

По данным следствия, с августа 2023 года по ноябрь 2024 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, вели нелегальную деятельность в арендованных помещениях в Казани. Азартные игры проводились преимущественно вечером и ночью.

Участники группы распределили роли: одни занимались привлечением клиентов, другие обеспечивали работу оборудования, третьи предоставляли игрокам питание, принимали ставки и выплачивали выигрыши. Совокупный доход от незаконной деятельности составил 5 млн руб.

Один из фигурантов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство.

Противоправную деятельность пресекли совместными усилиями следователи и сотрудники УЭБиПК МВД по Татарстану.

Артём Дергунов