Два дома ЖК «Курортный квартал» в поселке Песочный получили разрешение на ввод

Группа «Самолет» получила разрешение на ввод в эксплуатацию двух домов во 2-й очереди ЖК «Курортный Квартал» в поселке Песочный, Садовая улица, 77-79. Общая площадь зданий составляет 32 тысячи кв. м. В домах переменной высотности 8-9 этажей представлено 719 квартир: от студий до трехкомнатных. В проекте также предусмотрен встроенный паркинг на 100 машиномест.

Как сообщили в компании, «Курортный Квартал» возводится в рамках программы «Развитие застроенных территорий». В этой локации уже работает детский сад на 80 мест, завершается строительство школы на 1 100 мест и еще одного детсада на 110 мест.

По программе реновации в этом году группа «Самолет» передаст около 300 новых квартир для улучшения жилищных условий граждан, проживающих в квартале, отметил руководитель проекта Максим Шинкарев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГК «Самолет» начнет реализацию двух крупных проектов в Петербурге общей площадью почти 150 тыс. кв. м жилья. Градостроительная комиссия города согласовала реновацию двух кварталов в Калининском и Колпинском районах.

Мария Коряко