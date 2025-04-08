На курорте «Роза Хутор» заработал зарядный минихаб для электромобилей от оператора Green Drive

В рамках развития и модернизации электрозарядной инфраструктуры, а также по многочисленным просьбам гостей, на курорте «Роза Хутор» заработал зарядный минихаб для электромобилей от оператора сети зарядных станций Green Drive.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

Теперь, вместо одной зарядной станции можно подзарядиться сразу на двух современных ЭЗС общей мощностью 150 кВт.

Современные зарядные станции оборудованы двумя типами разъемов для быстрой зарядки - европейским CCS Combo 2 и китайскими GB/T и способны зарядить любой европейский (или локализованный российский) и китайский электромобиль всего за 30-40 минут. В параллель можно зарядить сразу 4 электромобиля. Станции зарядки размещены на парковке перед отелем Azimut Freestyle, которая предназначена только для зарядки электромобилей.

Зарядная станция №1:

Мощность: 80кВт

Коннекторы: DC CCS Combo 2 + GB/T

Возможен параллельный заряд 2-х электромобилей.

Зарядная станция №2:

Мощность: 70кВт

Коннекторы: DC CCS Combo 2 + GB/T

Возможен параллельный заряд 2-х электромобилей.

Управление зарядными станциями производится через специальное мобильное приложение, которое можно скачать по QR-коду, размещенному на станции.

В случае проблем с приложением и процессом зарядки, служба технической поддержки поможет вам в режиме 24/7. Также все зарядные станции Green Drive запускаются через приложение Яндекс.Заправки.

Станции находятся на парковке парк-отеля Азимут Freestyle по адресу: с. Эстосадок, наб. Полянка, 4

https://rosakhutor.ru/