Депутат Якубовский: На Кубани сохраняется повышенный спрос на жилье

Жилищный рынок Краснодарского края сохраняет стабильность и повышенный спрос на недвижимость благодаря миграции населения из северных регионов, несмотря на сокращение строительных проектов и вероятный переизбыток предложения. Такое заявление сделал депутат Госдумы Александр Якубовский в ходе пленарного заседания Всероссийского жилищного конгресса, проходящего на федеральной территории Сириус, передает корреспондент «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Более того, рост стоимости недвижимости продолжается вне зависимости от сокращения количества реализуемых проектов. Поэтому в сфере жилищного строительства масштабного серьезного кризиса в Краснодарском крае нет»,— отметил господин Якубовский.

По словам парламентария, повышенный спрос на жилье в регионе обусловлен миграцией жителей северных территорий на юг России.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева подтвердила особое положение южных регионов. «Юг — это регион, где рынок жилья не проседает»,— подчеркнула она, добавив к территориям со стабильным рынком также Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Парламентарий считает, что меры поддержки, актуальные для регионов с падающими темпами строительства, на юге менее необходимы.

При этом эксперты института жилищного развития «Дом.РФ» ранее выявили, что в Краснодарском крае соотношение распроданности жилья к строительной готовности ниже 60%, что может указывать на вероятный переизбыток предложения на местном рынке новостроек.

Андрей Куценко, Анна Гречко