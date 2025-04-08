Мэрия Нижнего Новгорода ожидает выпадения до 40% месячной нормы осадков 8 апреля

До 16 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде 8 апреля при месячной норме 41 мм, сообщили в администрации города. Переоборудованные на зимний вариант дорожные машины начали повторно обрабатывать дороги противогололедными материалами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Снегопад накрыл область 6 апреля. В первый же день в Нижнем Новгороде выпало около 20% месячной нормы осадков. 8 и 9 апреля в регионе ожидается гололед, снегопад и сильный ветер.

Дорожные службы перешли в усиленный режим работы 4 апреля. Специалисты круглосуточно устраняют последствия непогоды. Особое внимание уделяется очистке дождеприемных колодцев, отметили в мэрии.

Елена Ковалева