Снегопад, гололед и сильный ветер ожидаются в Нижегородской области 8 и 9 апреля

Гололед, снегопад и ветер порывами до 20 м/с ожидаются местами по Нижегородской области 8 апреля и в ночь на 9 апреля. Об ухудшении погоды сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Спасатели просят жителей держаться подальше от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковаться около них, а также воздержаться от поездок на машинах.

По данным Гидрометцентра, на этой неделе в Нижнем Новгороде осадки ожидаются во вторник, среду и выходные. 8 и 9 апреля термометры покажут +2°С. К пятнице потеплеет до +7°С, к воскресенью похолодает до +5°С.

Елена Ковалева